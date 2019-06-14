Глава Роскомнадзора Александр Жаров анонсировал проверку молодежной социальной сети TikTok.
"Проведем, конечно, посмотрим, поищем... Я уже думал об этом, надо внимательнее на данный сервис посмотреть", – рассказал Жаров в интервью РИА "Новости".
По его словам, ведомство проанализирует контент социальной сети на предмет соблюдения российского законодательства и наличие запрещенного контента до конца 2019 года.
TikTok – соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Ее уже запрещали и штрафовали в других странах.
Так, в Индии ресурс обвинили в поощрении педофилии и распространении порнографии. Только после удаления противозаконного контента запрет сняли.
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