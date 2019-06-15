Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 170 квадратных метров продают в Барнауле за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье находится в кирпичной высотке на улице Взлетной. "Квартира в отличном состоянии, в отделке использованы дорогие качественные материалы. Установлены кондиционеры, сигнализация, теплый пол. В стоимость квартиры входит кухонный гарнитур, встроенная бытовая техника и вся встроенная мебель", – отмечает автор объявления.
В доме два лифта, система видеонаблюдения, детская площадка и своя парковка со шлагбаумом.
В шаговой доступности школа, детский сад, остановки, магазины и торговые центры.
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