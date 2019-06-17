5 причин, почему путешествовать на машине – это круто

Личное пространство

Чаще всего вы сами выбираете компанию для путешествий, поэтому вы избавлены от тяжких разговоров с незнакомыми людьми, здесь можно спокойно и в любое время есть, спать и слушать любимую музыку.

Руководство процессом

Путешествуя на авто, вы сами планируете маршрут и количество остановок, не подчиняясь чужому расписанию. Достаточно взять в дорогу попутчиков, которые сменят вас за рулем, подобрать идеальный плей-лист и отправляться на встречу приключениям.

Можно взять с собой всё, что угодно

Забудьте о переливании шампуня в маленькие бутылочки и взвешивании чемодана – в автомобиле можно разместить гораздо больше вещей. Используйте место в багажнике, органайзерах на спинках сидений.

Можно взять с собой кого угодно

Если вы не представляете себе путешествия без любимого питомца, то берите его с собой. Никаких справок, доплат и лишних неудобств, если вы путешествуете на авто.

Дорога – часть путешествия

Наслаждайтесь видом за окном, общайтесь с друзьями и близкими, прослушайте аудиокниги, до которых давно не доходили руки. Рассматривайте дорогу, как часть путешествия.

Важно не только то, с кем вы отправляетесь в путешествие, важно и то, какой автомобиль вы используете при этом. Он должен быть практичным, очень вместительным, безопасным и комфортным.

С Volkwagen Teramont даже самые дальние поездки оставят только приятные впечатления. Автомобиль оборудован третьим рядом сидений, которые легко трансформируются: вы можете увеличить объем багажника до 1571 л или разместить на третьем ряду еще двух пассажиров.

Комфортную атмосферу для каждого пассажира обеспечит трехзонный климат-контроль, который позволяет регулировать температуру и мощность обдува индивидуально.

Volkwagen Teramont – это не только комфорт, но и безопасность. Множество систем и ассистентов управления призваны предотвращать неприятные ситуации на дороге, обеспечивая вашу безопасность.

Познакомиться с Volkwagen Teramont поближе и пройти тест-драйв в Барнауле можно у официального дилера – "АлтайЕвроМоторс".

ООО "АлтайЕвроМоторс"

Официальный дилер Volkswagen "АлтайЕвроМоторс"

ул. Попова, 165

Тел.: +7 (3852) 23 00 00

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