Volkswagen – официальный автомобиль Сборной России по футболу

Договор между партнерами подписан на четыре года. Volkswagen становится официальным автомобилем, а также официальным спонсором Сборной России по футболу.
Футбол традиционно поддерживается официальным дилером Volkswagen во многих странах мира, а в России это самый массовый вид спорта. Футбольное спонсорство Volkswagen является частью масштабной кампании марки "Болеем за болельщиков", проходящей под слоганом "Volkswagen. Заряжаем футболом". Марка Volkswagen поддерживает Сборную России на пути к Чемпионату Европы в 2020 году.
Александр Дюков, президент Российского футбольного союза: "Мне очень приятно объявить о новом этапе сотрудничества РФС и национальной сборной России с компанией Volkswagen. Нам очень близка философия компании и ее стратегия в России "Болеем за болельщиков". Убежден, что это партнерство придаст новые импульсы развития российскому футболу и откроет новые возможности для Volkswagen".
В рамках партнерства РФС будут переданы 10 автомобилей Volkswagen, которые станут официальными автомобилями сборной.
Совместно с Российским футбольным союзом планируется ряд спортивных событий, направленных на популяризацию футбола в России: мероприятия для болельщиков, мастер-классы знаменитых футболистов для детей, юношеский чемпионат по футболу Volkswagen Junior Masters, организация фан-зон болельщиков в официальных дилерских центрах марки, проведение конкурсов и специализированных тест-драйвов и многое другое.
Официальный дилер Volkswagen в Алтайском крае "АлтайЕвроМоторс" поддерживает юных футболистов – в июле этого года при поддержке дилера в Барнауле пройдет мероприятие Volkswagen Junior Masters, в ходе которого приглашенный известный российский футболист проведет для ребят мастер-класс на поле.
Интересные факты о Volkswagen и футболе
- У марки Volkswagen есть собственный футбольный клуб VFL Wolfsburg (Вольфсбург) и стадион Volkswagen Arena в Германии.
- Марка Volkswagen c 2009 по 2016 год являлась официальным спонсором Сборной России по футболу, поддерживала национальную команду, в частности предоставив автомобили для передвижения тренерского состава и игроков.
- Volkswagen регулярно организовывал совместные спортивные мероприятия с Российским футбольным союзом (РФС) – матчи болельщиков, мастер-классы знаменитых футболистов для детей, юношеский чемпионат по футболу Volkswagen Junior Masters.
- С 2006 года Volkswagen ежегодно организует юношеский чемпионат по футболу Volkswagen Junior Masters, в котором участвуют и российские команды юниоров.
- С 2018 года марка Volkswagen стала новым партнером футбольной программы UEFA – Союза европейских футбольных ассоциаций (partner of the UEFA National Team Football programme), продолжив свои давние взаимоотношения с футболом. В рамках договора, заключенного на четыре года, компания также будет сопровождать Чемпионат Европы по футболу UEFA 2020™ (UEFA European Football Championship 2020™), который по случаю своего 60-летнего юбилея впервые будет проходить в 12 странах. Участие в самом популярном в мире виде спорта станет коммуникационной платформой для выхода на рынок Volkswagen I.D. – автомобиля, который с 2020 года станет флагманом новой линейки электромобилей Volkswagen.
ООО "АлтайЕвроМоторс"
Официальный дилер Volkswagen "АлтайЕвроМоторс"
ул. Попова, 165
Тел.: +7 (3852) 23 00 00
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