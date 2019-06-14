Водная блокада Крыма бьет по Украине

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в социальной сети "ВКонтакте" обвинил украинские власти в том, что они блокируют Северо-Крымский канал, тем самым создавая проблемы своему же народу.

"Блокада Северо-Крымского канала вылазит боком жителям Херсонской области. Село Раденск, Маячка Олешковского района (Цюрупинский р-н), топит. И во всем виноваты власти Херсона и киевские чиновники, ведь дренажная система и Северо-Крымский канал строился не для тупых и не для блокады. А для увеличения пахотных земель, лесных угодий, и для развития сельского хозяйства, выращивания плодовых, ягодных культур — земледелия. Сегодня из-за действий чиновников, нацистских тербатальйонов и их командиров, наподобие Чубарова, Ислямова, Путилова, Джемилева, Гордеева, Одарченко, и других лжепатриотов, которые рулили Херсонской областью, страдают, в первую очередь, люди, т.е. мирное население", — написал Журавко.

По его словам, ситуация постоянно ухудшается с 2014 года.

"Ранее я писал, что еще самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа — это засаливание плодородной земли, вторая — обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды. До 2014 года дренажная система и насосы работали, депутаты уделяли внимание, бюджет выделялся на ремонт и обслуживание дренажной системы, а также на капитальный ремонт. Будучи народным депутатом, я лично занимался этим серьезным вопросом, неоднократно помогал ремонтировать двигатели, которые выкачивают воду. Сейчас же это никому не нужно. Да и если отремонтировать эти насосы, воде все равно некуда уходить, так как Северо-Крымский канал заблокирован", — утверждает политик.

По его словам, если сейчас не предпринять меры, то совсем скоро здесь может случиться эпидемия опасных болезней.

"Если так и дальше булет продолжаться, то мы в скором будущем увидим самые опасные болезни: кишечные, чума, холера и д.р. И это все не только из-за халатности, но и из-за дебильности, и неадекватности чиновников и высшего руководства. Конечно же, мне жаль, что херсонцы продолжают не обращать внимание на мой крик души. Уже сегодня надо подниматься, заставить срочно открыть Северо-Крымский канал, восстановить работы всех насосных станций, дренажной системы. Иначе будет беда, еще раз повторюсь", — уверен Журавко.

В подверждение своих слов он прилагает видео, в котором жителям села Маячка Херсонской области жалуются на подтопление.

"Уже сегодня идут необратимые процессы из-за этой никому не нужной блокады, последствия, что были нанесены этой властью за 5 лет, мы будем устранять десятки лет, а может и сотни".