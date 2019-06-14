В семье экс-хоккеиста СКА и сборной России Максима Соколова случилась страшная трагедия: жена убита, а главный подозреваемый в убийстве – сын, сообщает Regnum.
13 июня тело 45-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из коттеджных поселков Ленинградской области.
Первым проверяемым на причастность к преступлению стал старший сын Соколова, который пошел по стопам отца, став хоккеистом.
Позднее следователи стали склоняться к версии, что убийцей мог быть младший ребенок – 15-летний подросток.
"Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий", — уточнили в СУ СКР по Ленинградской области.
Подозреваемый свою вину отрицает, утверждая, что убежал из дома, спасаясь от старшего брата.
Однако у следователей есть основания не доверять этим показаниям, и сейчас они решают вопрос об избрании меры пресечения подростку.
Расследование продолжается. Назначен и проводится комплекс судебных экспертиз. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели женщины.
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