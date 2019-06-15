"Автостат" проанализировал текущий спрос в России на автомобили в различных кузовах и сравнил его с тем, что был 12 лет назад.
Выяснилось, что за дюжину лет предпочтения россиян существенно поменялись. Если раньше почти половина жителей страны выбирали седаны, то теперь – внедорожники и кроссоверы.
Доля седанов на рынке сократилась практически в полтора раза – с 47% до 30%, хэтчбэков – с 23-25% до 15%.
В то же самое время на кроссоверы и внедорожники теперь приходится 43% рынка, в то время как раньше – только 17%.
Внутри сегмента SUV предпочтения распределились следующим образом: 42% выбирают среднеразмерные (SUV C), 30% — большие кроссоверы и полноразмерные внедорожниких (SUV D/E), 28% — субкомпактные и компактные (SUV А/B).
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