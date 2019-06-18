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Управляй телевизором в одно слово: для тех, кто привык идти в ногу с прогрессом

, ИА "Амител"
«Сибирские сети» представляют новую удобную функцию

Если вы до сих пор считаете, что управлять в один клик, это последнее слово "техники", то нет, это уже вчерашний день. А скоро будет и прошлый век. Компания "Сибирские сети" предлагает нечто большее, чем просто "клик".  "Управляй телевизором в одно слово" — это функция для тех, кто привык идти в ногу со временем и ценит комфорт.

Провайдер "Сибирские сети" представляет Bluetooth-пульт, который делает управление ТВ-приставкой удобным и простым. Благодаря встроенному микрофону на пульте поиск любой информации становится намного проще. Просто нажмите на кнопку и скажите телевизору, что Вы хотите найти. Вам больше не придется тратить время на поиск по разделам меню и выполнять сложную настройку. Вы сможете изменить настройки телевизора, и оперативно вводить голосовые поисковые запросы, последнюю опцию особенно оценят любители Видеотеки и других видео сервисов. 

Данный пульт подходит для ТВ-приставки Eltex NV-510-WB — это современное устройство, которое прокачает Ваш телевизор. Она работает на платформе Android, поддерживает все современные стандарты Wi-Fi, имеет возможность стабильной передачи трафика.

Подключите к своей приставке клавиатуру, компьютерную мышку, джойстик и легким движением телевизор превращается в ПК.  Возможно перемотать эфир или поставить на паузу. Можно перемотать рекламу или перемотать на начало фильма. Можно поставить на паузу, налить себе чай или ответить на звонок, и продолжить просмотр.

Приставка доступна для новых и действующих абонентов компании "Сибирские сети", как в рассрочку на 9 месяцев, так и для покупки. 

Подключение к услугам провайдера "Сибирские сети" возможно при наличии технической возможности, подробности по телефону или на сайте компании.

"Сибирские сети"
Адрес абонентского отдела в г. Барнаул:
ул. П. Сухова, 2 в
Тел. 257-257
Сайт

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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