Управляй телевизором в одно слово: для тех, кто привык идти в ногу с прогрессом

Если вы до сих пор считаете, что управлять в один клик, это последнее слово "техники", то нет, это уже вчерашний день. А скоро будет и прошлый век. Компания "Сибирские сети" предлагает нечто большее, чем просто "клик". "Управляй телевизором в одно слово" — это функция для тех, кто привык идти в ногу со временем и ценит комфорт.
Провайдер "Сибирские сети" представляет Bluetooth-пульт, который делает управление ТВ-приставкой удобным и простым. Благодаря встроенному микрофону на пульте поиск любой информации становится намного проще. Просто нажмите на кнопку и скажите телевизору, что Вы хотите найти. Вам больше не придется тратить время на поиск по разделам меню и выполнять сложную настройку. Вы сможете изменить настройки телевизора, и оперативно вводить голосовые поисковые запросы, последнюю опцию особенно оценят любители Видеотеки и других видео сервисов.
Данный пульт подходит для ТВ-приставки Eltex NV-510-WB — это современное устройство, которое прокачает Ваш телевизор. Она работает на платформе Android, поддерживает все современные стандарты Wi-Fi, имеет возможность стабильной передачи трафика.
Подключите к своей приставке клавиатуру, компьютерную мышку, джойстик и легким движением телевизор превращается в ПК. Возможно перемотать эфир или поставить на паузу. Можно перемотать рекламу или перемотать на начало фильма. Можно поставить на паузу, налить себе чай или ответить на звонок, и продолжить просмотр.
Приставка доступна для новых и действующих абонентов компании "Сибирские сети", как в рассрочку на 9 месяцев, так и для покупки.
Подключение к услугам провайдера "Сибирские сети" возможно при наличии технической возможности, подробности по телефону или на сайте компании.
"Сибирские сети"
Адрес абонентского отдела в г. Барнаул:
ул. П. Сухова, 2 в
Тел. 257-257
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