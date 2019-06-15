Ожидающий награды мозг показывает риск расстройства психики

Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging опубликовал результаты исследования бразильских ученых из Федерального университета Флуминенсе во главе с Летицией де Оливейрой.
Они провели эксперимент, изучая активность определенных областей головного мозга в моменты, когда он ожидает вознаграждения.
"Мы анализировали мозг в фазе ожидания вознаграждения, для которой характерны некоторые указывающие на вероятные расстройства паттерны активности", — рассказывает Оливейра.
Таким образом бразильцы рассчитывали выявить биполярное расстройство, однако ни один из исследуемых 90 человек им, к счастью, не страдал, сообщает planet-today.ru.
Тем не менее, у большинства нашли иные расстройства психики. Кроме того, по активности вентролатеральной префронтальной коры ученые смогли составить прогнозы относительно риска развития биполярного расстройства, а также предсказывать тяжесть его симптомов.
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