Huawei объявила о переносы даты начала продаж флагманского гнущегося смартфона Huawei Mate X, который сможет поддерживать работу в сетях 5G, сообщает Astera.
Компания объяснила такое решение желанием лучше протестировать модель. Также не исключено, что это может быть связано с торговой войной Китая и США, из-за которой Huawei запретили использовать Android, а также SD и microSD накопители.
Напомним, особенностью модели Mate X является то, что она раскладывается. В сложенном состоянии у него два экрана. В развернутом состоянии пользователь получает один экран диагональю 8 дюймов, что больше, чем у конкурента – Samsung Fold.
Стоимость нового смартфона составит $2607. Ранее Samsung представил свою новую раскладную модель, заявив цену $2000. Смартфон корейской компании также сгибается и может трансформироваться в планшет.
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