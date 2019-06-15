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Движение трамваев по улице Попова в Барнауле перекрыли

, ИА "Амител"
Ограничение будет действовать на отрезке между улицами Антона Петрова и Власихинской
Маршрут № 2 закрыт / Фото: Gdevbarnaule.ru

Маршрут № 2 закрыт / Фото: Gdevbarnaule.ru

Протяженный участок по улице Попова закрыли для трамваев в Барнауле на двое суток.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в связи с проведением ремонтных работ тепловой сети в районе остановки "Спортивный клуб "Темп" движение трамваев по улице Попова от улицы Антона Петрова до улицы Власихинской закрыто с 19:00 14 июня до 22:00 16 июня.

Движение трамваев организовано следующим образом:

– маршрут № 2 закрыт;

– маршрут № 7: депо №3 – улица Малахова – улица Антона Петрова, далее по маршруту до остановки "Кордон";

– маршрут № 10: станция "Пивзавод" – улица Власихинская – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – улица Малахова – улица Власихинская – станция "Пивзавод".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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