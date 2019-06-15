В Бийске продолжается процедура приобретения жилья для детей-сирот, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.
В 2019 году в наукограде в общей сложности планируется приобрести более ста квартир для лиц данной категории. На сегодняшний день в городе оформлено 64 жилых помещения.
Будущие жильцы начали получать ключи от квартир в конце мая. Так, 13 июня представитель Регионального жилищного управления Алтайского края Оксана Вишнева вместе с новоселами осмотрела новое жилье в доме № 26 по ул. Социалистической.
"Мне позвонили 29 мая, оповестили, что необходимо приехать в Барнаул и заключить договор специализированного жилищного найма. В квартиру заехала недавно, сразу увидела, что она соответствует всем требованиям, сделан хороший ремонт, я только мебель завезла", – рассказала Надежда Кузнецова, получившая жилье одна из первых.
С 2016 года жилье приобретается только в новых домах. Перед оформлением каждую квартиру осматривает специальная комиссия, в состав которой входят представители краевого Минстроя, Регионального жилищного управления, Государственной инспекции Алтайского края, местных администраций, органов опеки и попечительства, а также Общероссийского народного фронта.
Специалисты оценивают соблюдение требований противопожарной безопасности, проверяют качество установленной в квартире сантехники и канализации, окон, батарей, внутренней отделки, а также общее состояние многоквартирного дома.
"В июне планируется объявить электронные аукционы на приобретение еще 51 квартиры в Барнауле, 80 в Новоалтайске и 42 в Бийске", – сообщила Вишнева.
Напомним, что на первые пять лет жилье предоставляется на условиях договора найма специализированного жилого помещения, после чего при наличии у лица положительного заключения органов опеки и попечительства о том, что человек не находится в трудной жизненной ситуации, с ним заключается договор социального найма на жилье. Сейчас такой договор позволяет приватизировать квартиры.
В 2018 году на обеспечение жильем детей-сирот было направлено 482 млн рублей, из них 285 млн рублей – средства краевого бюджета, что в два раза превышает лимиты прошлых лет. При этом жильем обеспечили 421 человека. В текущем году на эти цели из федерального и краевого бюджета выделено почти 500 млн рублей.
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