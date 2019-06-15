Роскомнадзор заблокировал форум, на котором можно было за деньги скачать базы данных клиентов российских банков, сообщает пресс-служба ведомства.
"На сайте форума отсутствует информация, подтверждающая наличие согласия граждан либо иных законных оснований на обработку их персональных данных. Незаконное размещение в интернете персональных данных почти миллиона россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества", – подчеркнули в Роскомнадзоре.
За нарушение российского законодательства о защите персональных данных сайт подвергся блокировке. Операторы уже ограничивают к нему доступ.
Масштабную утечку персональных данных клиентов трех российских банков обнаружил"Коммерсантъ".
Как пишет издание, в свободном доступе появились сведения о 900 тысячах россиян, в том числе 500 полицейских и 40 сотрудниках ФСБ.
В открытом доступе появились их паспортные данные, телефоны, адреса прописки и проживания, а также места работы.
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