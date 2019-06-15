В пресс-службе "Вымпелкома" объяснили проблемы владельцев сим-карт Beeline со скоростью загрузки социальной сети "ВКонтакте" и других сервисам, принадлежащим холдингу Mail.ru Group, сообщает planet-today.ru.
"Скорость упала в разы, плюс, у некоторых наших клиентов вообще не открываются ресурсы Mail.ru. Но все системы "Вымпелкома" работают в штатном режиме, то есть, проблема не на нашей стороне. Деградация скорости произошла по вине Mail.ru Group — холдинг в одностороннем порядке отключил прямые каналы связи между инфраструктурой "Билайна" и серверами Mail.ru Group. Теперь трафик адресуется не по прямым каналам, а через европейские серверы, что, само-собой, в значительной степени снижает скорость", — констатировали представители компании-оператора.
В Mail.ru Group объяснили такое решение тем, что это ответ на действия "Вымпелкома" в отношении клиентов компании.
"Несколько месяцев назад "Билайн" повысил стоимость SMS для пользователей Mail.ru Group в шесть раз. Мы пытались прийти к соглашению по этому вопросу, но не смогли, поэтому теперь, для снижения издержек, мы вынуждены были прекратить обслуживание выделенного прямого канала связи с оператором", — утверждают в холдинге.
Комментарии
А почему страдаем опять мы? Где информация, будет ли проблема решена? Или валить пола с этого сраного билайна?