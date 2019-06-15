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Установлен рекорд по средней сумме потребкредита в РФ

, ИА "Амител"
Среднестатистический заемщик берет в кредит 207 тысяч рублей
Объем выданных средств вырос на 22,1% / Фото: areasam.ru

Объем выданных средств вырос на 22,1% / Фото: areasam.ru

Бюро кредитных историй "Эквифакс" подсчитало, что в апреле средняя сумма выданного кредита достигла 207 тысяч рублей. Как сообщает РИА Новости, это исторический рекорд.

"В апреле 2019 года средняя сумма потребительского кредита, выдаваемого российскими банками, составила 207 тысяч рублей, что является историческим максимумом. По сравнению с началом года сумма выросла на 47 тысяч рублей, а за месяц — на 24 тысячи", — делятся выводами авторы исследования.

Для сравнения в 2015 году средний размер выдаваемого кредита составлял 87 тысяч рублей.

Примечательно, что количество заемщиков остается приблизительно на том же уровне, что и в 2018 году. Но при этом за год объем выданных средств вырос на 22,1%, превысив 270 миллиардов рублей.

"В ближайшей перспективе сложившаяся тенденция может стать драйвером роста денежных объемов во всех сегментах розничного кредитования", — подвел итог гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

Он выразил уверенность, что банки стремятся к долгосрочному сотрудничеству с качественным клиентом, поэтому готовы выдавать все большие суммы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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