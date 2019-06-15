Правоохранительные органы ведут розыск мужчины, совершившего разбой в микрофинансовой организации в Кировском районе Новосибирска, сообщает региональное ГУ МВД России.
Ограбление произошло 11 июня в 14:30. Неизвестный в медицинской маске вошел в офис микрозаймов на улице Зорге и под угрозой применения ножа попытался завладеть деньгами компании, после чего скрылся.
Преступника зафиксировала камера видеонаблюдения. Полицейские просят всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом либо обстоятельствах совершения преступления, обратиться в полицию по телефонам: 232-83-35, 232-80-50, 232-81-80. Конфиденциальность гарантирована.
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