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Грабитель офиса микрозаймов попал на камеру в Новосибирске

, ИА "Амител"
Полицейские разыскивают очевидцев происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Правоохранительные органы ведут розыск мужчины, совершившего разбой в микрофинансовой организации в Кировском районе Новосибирска, сообщает региональное ГУ МВД России.

Ограбление произошло 11 июня в 14:30. Неизвестный в медицинской маске вошел в офис микрозаймов на улице Зорге и под угрозой применения ножа попытался завладеть деньгами компании, после чего скрылся.

Преступника зафиксировала камера видеонаблюдения. Полицейские просят всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом либо обстоятельствах совершения преступления, обратиться в полицию по телефонам: 232-83-35, 232-80-50, 232-81-80. Конфиденциальность гарантирована.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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