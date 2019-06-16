На улице Бабуркина, за Кондитерской фабрикой в Барнауле завершается строительство нового культурно-оздоровительного комплекса. На данный момент строители убирают забор вокруг строящегося здания, начинают работы по благоустройству.
Решение о строительстве комплекса на месте неухоженного сквера по улице Бабуркина было принято в 2017 году на заседании Градостроительного совета Барнаула. Проект представил экспертам директор ООО "Персональная творческая мастерская архитектора М.И. Шмидта "М-АРТ" Михаил Шмидт. Заказчик проекта – ООО "Белль", эта же компания выступает и застройщиком комплекса.
Согласно проекту здание комплекса одноэтажное, прямоугольной формы, основной вход предполагалось сделать с угла, со стороны сквера. Здесь планировалось обустроить тренажерный зал, зал единоборств, а также выставочный зал универсального назначения.
Также авторы проекта пообещали сохранить часть сквера и провести комплексное благоустройство его территории. А именно: обустроить пешеходные дорожки, зоны отдыха, клумбы, установить скамейки, освещение. А также убрать аварийные деревья и высадить новые.
Возле здания запланирована парковка.
Согласно указанным данным, окончание строительства назначено на июнь 2019 года.
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