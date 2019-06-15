Алтайский блогер Сергей Солванов снял социальный ролик, где он на собственном примере попытался показать, что нужно помогать одиноким пожилым людям.
Как сообщает "Комсомольская правда", видео, на котором показано преображение пенсионера, собрало много просмотров и комментариев в социальных сетях.
Главным его героем стал 72-летний Аверьян Макарыч из райцентра Ельцовского района. Блогер познакомился с пенсионером примерно полгода назад, когда тот покупал еду в продуктовом магазине.
Дедушка живет в ветхом доме, в котором нет практически никаких удобств – ни печки, ни света, ни воды. Семьи у него нет, поэтому помощи ждать ему не от кого. Он давно потерял смысл жизни и стал выпивать.
Солванов решил оказать ему посильную помощь.
"Я не побрезговал посадить его в машину за 5 миллионов, завести в свою баню, в которой моется вся моя семья. Привел в свой дом, покормил, подстриг, побрил. Я так поступил, потому что в первую очередь это пожилой человек. У него нет семьи и заботиться о нем тоже некому", – рассказал блогер.
Видеозапись, на которой он показывает, как преобразился пожилой мужчина, выложил в социальной сети Instagram.
"Сейчас у молодежи совсем другие ценности. Сто раз замечал, сколько мы социальные эксперименты снимали, все мимо проходят, уткнувшись в свои телефоны. И единственный способ достучаться до людей – это через социальные сети. Потому что для них сейчас какой-то блогер авторитетнее, чем, допустим, родители", – рассуждает Солванов.
Примечательно, что его социальный ролик вызвал неоднозначные отклики среди подписчиков.
"10 % отнеслись негативно, но это всегда бывает так, не важно, что ты делаешь. Процентов 30% прислушались и написали мне, что тоже так хотят, вдохновились моим примером. Остальные просто сказали, что я молодец", – поделился блогер.
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