Алтайский краевой суд вынес приговор 39-летнему жителю Белгородской области, обвиняемому в преступлении сексуального характера в отношении барнаульца, не достигшего 14 лет.
Как установлено судом и следствием, с 7 декабря 2017 года по 26 февраля 2018-го, подсудимый, находясь в исправительной колонии, через мобильное устройство с доступом к интернету вел переписку с ребенком.
Обвиняемый предложил ему деньги взамен на фотографии и видеозаписи порнографического характера с участием малолетнего.
Ребенок, в силу своей неосведомленности в вопросах половых отношений, согласился и выполнил то, что от него требовал заключенный.
После получения запрашиваемых роликов, рецидивист, отбывающий наказание за преступления сексуального характера против несовершеннолетнего, перечислил обещанную сумму.
"Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 132 УК РФ)", — сообщает пресс-служба суда.
Мужчине, с учетом предыдущего приговора, назначено наказание в виде 24 лет колонии особого режима.
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