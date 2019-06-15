Федеральный суд рассмотрел дело, возбужденное после заявления сотрудницы предвыборного штаба Дональда Трампа, сообщают "Известия" со ссылкой на Tampa Bay Times.
Алва Джонсон обвинила президента США в том, что он попытался поцеловать ее в губы в августе 2016 года во время митинга во Флориде. Она посчитала этот поцелуй неуместным.
43-летняя американка также указала еще несколько "домогательств" Трампа к женщинам, однако большинство из случаев были взяты из сообщений прессы, в связи с чем суд отказался приобщать их к делу.
В результате судья Вильям Юнг счел обвинения голословными и принял решение закрыть дело.
Джонсон может подать еще один иск против Трампа в течение месяца, если он не будет иметь "политического характера".
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