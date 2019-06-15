Самое крупное в мире воздушное судно Stratolaunch выставлено на продажу за 400 млн долларов, сообщает discover24.ru.
Оно создавалось в международном аэрокосмическом порту в Мохаве (Калифорния) как носитель для запуска космических ракет. Разработку исполинского самолета возглавила аэрокосмическая компания Scaled Composites.
Stratolaunch, получивший прозвище "Рух" в честь огромной мифической птицы, имеет два фюзеляжа, шесть реактивных двигателей Pratt & Whitney, 28 колес шасси и колоссальный размах крыльев в 117 метров.
В апреле 2019 года он осуществил свой первый полет длительностью 2,5 часа. Самолет летел на высоте пять километров со скоростью около 300 км/ч.
Он продается вместе с технической документацией и всей инфраструктурой проекта. Дело в том, что после смерти Пола Аллена, финансировавшего проект, компания не нашла средств для выпуска самолета.
Согласно инсайдерской информации, проект предлагали приобрести миллиардеру Ричарду Брэнсону, но тот заявил, что купит его только за символический 1 доллар.
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