Желавших уехать в Канаду жителей Кемеровской области переселят

В Кемеровской области жителей города Киселевска, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, решили переселить, сообщает РИА "Новости".
Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев, который побывал на месте. "Вместе с людьми обошел весь жилой район. Людей с этой территории надо переселять!" – написал он в соцсетях.
"Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля все еще дымится. Людей с этой территории надо переселять! Это 71 дом", – сообщил губернатор.
По его словам, в скором времени будет создана специальная группа соцработников, которые будут проверять документы на жилье у тех семей, которые попадают под расселение. Кроме того, параллельно специалисты будут работать над поиском очага подземного пожара – для этого в городе будут вестись буровые работы.
Ранее жители Киселевска записали обращение к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гуттериш с просьбой предоставить им убежище в Канаде. По словам жителей, их не устраивает экологическая ситуация в собственном регионе.
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