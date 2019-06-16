Министр экономического развития России Максим Орешкин считает новый прогноз Центрального банка России по инфляции в стране в 2019 году завышенным, передает ТАСС.
"У нас (Минэкономразвития, – прим. ред.) по инфляции, и мы это уже говорили, прогноз другой – мы видим инфляцию ниже 4% в этом году. Коллеги из ЦБ свой прогноз поправили, но, по нашему мнению, он все равно завышенный характер носит", – сообщил Орешкин.
В пятницу, 14 июня, ЦБ пересмотрел прогноз по инфляции в России в текущем году с 4,7-5,2% до 4,2-4,7%.
В Банке России отметили, что это сделано с учетом завершения переноса повышения НДС в цены, в том числе влияния вторичных эффектов, а также сохранения относительно благоприятных внешних условий и сдержанной динамики внутреннего спроса. В дальнейшем, по подсчетам Центробанка, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.
Согласно официальным данным Минэкономразвития, прогноз по инфляции на 2019 год сохраняется на уровне 4,3%.
Комментарии
Он же не понимает ничего в экономике..... ужас...
Он давно по магазинам сам не ходит. Зачем его слушать.