Выпускной банкет обойдется школьнику в среднем в 1,7 тыс. рублей

Траты на выпускной банкет одного российского школьника оцениваются в среднем в 1,68 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов производителя онлайн-касс "Эвотор".
Оказалось, что банкет на класс из 30 учеников в среднем по России будет стоить 50,4 тыс. рублей.
В Москве праздник обойдется в 73,2 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 53,2 тыс. рублей.
В меню банкета входят холодные закуски, салат, горячее, десерты, фрукты, прохладительные напитки и чай.
Ранее были названы средние траты российских выпускниц на платья. Так, в январе платья продавали в среднем за 4,32 тыс. рублей. В апреле цены упали примерно на 14%, приблизив их стоимость к 3,73 тыс. рублей.
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