В Алтайском крае сотрудники полиции задержали мужчину, который похитил у соседа машинку для набивки сигарет, сообщает региональное МВД.
Накануне в отделение полиции по Калманскому району от жителя поселка Кубанка поступило заявление о краже из дома пачки пельменей и специальной машинки для набивки сигарет. В жилище проникли вечером, сняв с петель незакрытый навесной замок, в то время, когда хозяин ненадолго покинул дом.
По словам потерпевшего, общая сумма причиненного ему материального ущерба составила более 5000 рублей. К тому же похищенная машинка оказалось ценным подарком родственницы, привезенным из-за границы.
Подозреваемого в краже установили быстро. Им оказался 32-летний сосед потерпевшего. Задержанный пояснил, что пельмени он успел съесть, а вот машинку он приметил давно и решил ее оставить себе для пользования.
Похищенную машинку сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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