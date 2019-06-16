Самый простой способ снизить давление назвали медики

Ученые из Аризонского университета пришли к выводу, что здоровый сон на протяжении 7-9 часов является самым простым способом снижения давления, пишут "Известия".
Специалисты провели исследование с участием 300 человек, средний возраст которых составил 45 лет. Всем участникам эксперимента выдали устройства, которые измеряли их артериальное давление каждые 45 минут. На ночь добровольцы надевали специальные браслеты для оценки эффективности различных фаз сна.
Выяснилось, что у тех, кто спал плохо или мало, наутро поднималось систолическое давление. В то же время те, кто ложился с высоким давлением и хорошо высыпался, наутро вставали в нормальном состоянии.
Проведя анализ всей информации, ученые подсчитали, что для улучшения самочувствия необходимо спать от семи до девяти часов. Лучше всего ложиться не позднее 23:00.
Кроме того, специалисты призвали спать в максимальной темноте, выключив все гаджеты и зашторив окна.
Комментарии