Певица Лолита Милявская прокомментировала реакцию украинского блогера Татьяны Микитенко, которая вспомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты, пишет "Комсомольская правда".
В 1999 году Цекало предположил, что Украина вернет Крым и предложит забрать Карпаты. Как заявила Микитенко, еще тогда Украину "планировали распилить рано или поздно". Хотя при этом она назвала независимость страны иллюзией.
В ответ на это Милявская предложила называть дуэт "Академия" "потомками Нострадамуса".
"Очень смешная шутка! А вообще смотрю ролик и думаю: какая же я была красотка!" – заявила Лолита.
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