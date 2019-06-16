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Алтайское МЧС рассказало, о чем родителям следует поговорить с детьми летом

, ИА "Амител"
Главная причина гибели детей на пожаре кроется в их неумении действовать в критических ситуациях
В МЧС отметили, то детям следует с раннего возраста прививать чувство опасности

В МЧС отметили, то детям следует с раннего возраста прививать чувство опасности

ГУ МЧС по Алтайскому краю напомнило родителям, что в период летних каникул дети разного возраста очень часто остаются днем без присмотра близких родственников ввиду их занятости на работе. И чтобы каникулы прошли не только интересно, но и безопасно, взрослым следует задуматься над тем, чем ребенок будет заниматься в этот  период времени.

Ведомство отметило, что родителям следует поговорить с детьми о правилах безопасного поведения:

1. Пожарная безопасность. Не оставляйте малолетних детей одних дома без присмотра, убирайте с видного места спички, зажигалки в недоступные для детей места. Обязательно проведите с детьми беседу на общеизвестную тему: "Спички детям – не игрушка". Трагические случаи наглядно доказывают: главная причина гибели детей на пожаре кроется в их неумении действовать в критических ситуациях. Во время пожара у маленьких детей срабатывает подсознательный инстинкт: ребенок старается к чему-то прижаться, куда-то спрятаться, ищет мнимое убежище – под кроватью, под столом. Там и настигает его беда. Поэтому обязательно научите ребенка действиям при пожаре, покажите ему возможные выходы для эвакуации. Очень важно научить детей не паниковать и не прятаться в случае пожара. Чувство опасности, исходящее от огня, ребенку нужно прививать с раннего детства. Соблюдение правил безопасности должно войти в привычку каждого.

2. Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ребенка осторожности на дороге, ориентации по основным знакам дорожного движения и правилам безопасного передвижения по травмоопасным местам, а также расскажите ему о правилах личной безопасности. Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных. Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и реагировать на знаки внимания или какие-либо приказы посторонних. Нельзя без ведома родителей уходить в лес, на водоемы. Категорически запрещается играть вблизи проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки.

3. Правила безопасного поведения на водоемах. Купание детей должно проходить только под контролем взрослых в специально отведенных местах. В непроверенном водоеме могут быть водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, холодные ключи, коряги, сильное течение, захламленное дно. Это может привести к травме, а ныряние – к гибели. Не разрешайте детям пользоваться надувными матрацами, камерами, досками, если не умеете плавать. Не допускайте шалостей и баловства на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся. Проследите за тем, что ребенок при купании не доводил себя до озноба, поскольку при переохлаждении судороги сводят руки и ноги, человек теряет способность держаться на воде.

4. Правила безопасности в быту. Дети должны знать о том, что без присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные препараты, пользоваться не освоенными ими ранее электроприборами. Взрослые также должны позаботиться и о том, чтобы строительные инструменты, такие как дрели, пилы, ножовки и т.п. хранились в недоступных для ребенка местах.

"И самое главное, выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб: 101 – служба спасения; 102 – полиция; 103 – скорая медицинская служба", – заключило ведомство.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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