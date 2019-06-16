Опубликовано видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем

В Сети появились первое видео с места крупного ДТП под Воронежем, в котором погибли восемь человек, пишет "Российская газета".
В субботу вечером, 15 июня, на трассе Воронеж – Луганск столкнулись Ford Focus и Volkswagen Caravelle.
"Микроавтобус выполнял частные перевозки и следовал с пассажирами из Воронежа в Острогожск. В аварии погибли оба водителя и шесть пассажиров Volkswagen. Единственная выжившая – 10-летняя девочка – находится в больнице", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
В региональном департаменте здравоохранения добавили, что ребенок в тяжелом состоянии доставлен в областную детскую больницу № 2.
По предварительным данным, виновником аварии стал 39-летний водитель Ford, выехавший на встречную полосу. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
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