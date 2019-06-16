Шансы F-15C в бою против Су-57В оценили американские эксперты

Американские F-15C Eagle, которые составляют половину всех истребителей ВВС США, не смогут противостоять российским истребителям пятого поколения Су-57 без серьезной модернизации, пишет "Взгляд" со ссылкой на The National Interest.
Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч, обнаруживать летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей. Первый полет состоялся в 2010 году.
Эксперты отмечают, что Су-57 превосходит многие мировые истребители по маневренности и вооружению. При этом F-15C может получить разрабатываемый компанией Lockheed Martin модуль Legion, что "сведет на нет любые преимущества Су-57 в стелс-технологиях" и позволит нанести удар по истребителю.
В то же время в статье отмечается, что "Су-57 выживет после первого залпа, и F-15C останется в невыгодном положении по сравнению с необычайно маневренным российским истребителем".
После этого, отмечает издание, преимущество перейдет к Су-57, и шанс на выживание пилотов американского истребителя будет зависеть только от их профессионализма.
Истребитель, как ожидается, будет передан ВКС России в конце 2019 года. При этом в будущем возможно его доведение до поколения 5++. Кроме того, Су-57 оснастят перспективной противокорабельной ракетой.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился к 2028 году полностью переоснастить новейшими самолетами Су-57 три авиационных полка.
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