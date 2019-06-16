Медики рассказали, как две минуты в неделю могут спасти от диабета

Сотрудники Абердинского университета в Шотландии пришли к выводу, что очень короткие, но интенсивные тренировки, на которые не будет уходить много времени, могут снизить риск развития диабета 2 типа, сообщает МедикФорум.
Ученые считают, что если еженедельно проводить два сеанса интенсивных силовых тренировок, длительностью по минуте каждая, можно предотвратить развитие диабета 2 типа.
Исследователи сравнивают эффект от таких кратких, но напряженных тренировок с ежедневной умеренной 30-минутной физической активностью.
Во время проведенного исследования анализировались данные добровольцев с лишним весом из группы диабетового риска. Они восемь недель проводили тренировки на велотренажере. При этом добровольцы занимались два раза в неделю, интенсивно работая на тренажере 10 раз по шесть секунд.
Оказалось, что этого достаточно, чтобы улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и способность организма очищать кровь от сахара.
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