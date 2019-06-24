Общественный резонанс по поводу дела журналиста Ивана Голунова, который был задержан якобы за сбыт наркотиков, но под давлением общественности был оправдан, привлек вникание и жителей Алтайского края. На условиях анонимности в редакцию Amic.ru обратился барнаулец, который утверждает, что, как и московский журналист, стал жертвой полицейского произвола. Но его дело не прекратили.

Ничто не предвещало беды

В 2012 году Иван Попов (фамилия и имя изменены — прим. ред.) закончил барнаульский вуз. Во время какой-то тусовки познакомился с неким Александром, который вскоре позвонил и пригласил "хорошо отдохнуть".

"Александр предложил зайти к нему домой и немного выпить. Поднявшись на пятый этаж он открыл дверь квартиры и пропустил меня вперед", — рассказывает Иван.

После того, как Попов зашел в квартиру, дверь за ним захлопнулась. Когда в квартире загорелся свет, удивлению барнаульца не было предела…

"Надо было кричать изо всех сил"

Вместо пенных напитков и закусок в квартире Ивана встретили двое мужчин в штатском. Как выяснилось в дальнейшем — оперативники.

"В квартире я только успел увидеть посуду, шланги и колбы по типу, как показывают в фильмах о наркодилерах. После этого меня уронили на пол и сказали не дергаться. Объяснили, что я задержан с наркотиками. Я знал, что у меня ничего запрещенного при себе не было, и я ничего не употреблял. Через некоторое время в помещение зашел еще один мужчина в гражданке. Я понял, что это начальник опергруппы с главка. У него в руках был полиэтиленовый пакетик с рельсовой застежкой. Мужчины схватили меня за руки и стали прижимать к пакетику, чтобы оставить отпечатки." — вспоминает Иван.

Парень признался, что был напуган и растерян:"надо было кричать изо всех сил, чтобы привлечь внимание соседей". Говорит, когда его выводили из квартиры, он почувствовал, что в кармане штанов что-то лежит.

Народная статья

"Меня привезли в управление МВД на Калинина. До утра просидел там. Затем привели двух понятых. Из допроса я выяснил, что квартира, где я был задержан сдавалась в аренду, а Александру удалось сбежать, — объяснил парень — Потом я узнал, что один из понятых, присутствующих на моем досмотре, проходил по нескольким уголовным делам и был знакомым оперативников." В результате досмотра у него изъяли сверток, в котором, согласно заключению эксперта, оказалось наркотическое вещество. Сотовый телефон у него также забрали, возможности позвонить адвокату или родственникам не предоставили.

В протоколах писали, что на момент задержания парень был в наркотическом опьянении, но экспертиза и показания второго понятого, который был не заинтересован в исходе дела это опровергали.

Задержанный просидел больше двух суток в управлении. По его словам, следователь предлагал "сознаваться", тогда дадут "пятак", угрожали, что иначе не увидит семью больше десяти лет.

На следующий день оперативники провели обыск в "нехорошей" квартире. В результате зафиксировали "кухню" (посуда и приспособление для производства наркотиков — прим. ред.) и расфасованные пакеты с синтетическими наркотиками.

От сумы и от тюрьмы…

Парню грозило 10 лет тюрьмы. Чтобы вытащить сына, родители Ивана взяли в долг 300 тысяч рублей на адвокатов. Иван же в это время отправился в СИЗО. "В изоляторе я узнал, что 228-ую статью называют "народной" и я такой "счастливчик" не один. Операм нужны раскрытия. Говорить, что мне подкинули наркотики было просто бесполезно, потому что вещество изъяли у меня из кармана штанов" — объясняет парень.

По его словам он никогда не употреблял наркотиков, это подтвердила и экспертиза. Адвокаты, которых в деле было несколько, рекомендовали Ивану ничего не придумывать и говорить все как есть. В суд молодой барнаулец отправился с обвинением в приготовлении к сбыту наркотиков.

Суд

Иван говорит, что ему повезло с адвокатами. Им удалось доказать, что к "нечистой" квартире, где обнаружили наркотики и "кухню", Попов не имеет никакого отношения — у него даже ключей от неё не было.

"На суде сотрудники путались в показаниях, протоколы не совпадали с обстоятельствами. Судья видел, что в деле все не клеится." — вспоминает Иван.

Благодаря действиям адвокатов, статью по сбыту переквалифицировали на хранение наркотиков без цели сбыта. К сожалению, отменить или прекратить дело, по их словам, было невозможно. В итоге Ивана приговорили к полутора годам общего режима в колонии и зачли срок в изоляторе.

Корреспондент Amic.ru связался с Николаем Городиловым, который защищал интересы барнаульца в том деле. Тот подтвердил, что Иван обвинялся в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере, а суд в итоге исключил из обвинения факт хранения наркотиков в квартире и переквалифицировал его действия на незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.

"К сожалению, не удалось установить, что изъятые из карманов задержанного наркотические средства были подброшены оперативными сотрудниками, которые также инсценировали следы наркотических средств на его руках, как об этом он сам изначально заявлял." — добавил Городилов.

Кстати, на заседание доставили и Александра, которого все-таки нашли оперативники. У него были классические свидетельские показания: квартира не моя, проходил мимо, ничего не знаю. Он так и остался свидетелем.

Жизнь после

После отбытия наказания Иван вернулся в Барнаул. Устроиться на работу он уже не мог — никуда не брали.

"Вот так меня просто перемолола система. У них было раскрытие, у меня был срок. Доказать, что подбросили — невозможно. Здесь или я сяду, или они. И мой случай далеко не единственный" — уверен Попов.

Редкий случай

Адвокат Николай Городилов указывает на пробелы в законодательстве: "Закон по-прежнему не содержит механизмов, гарантирующих невозможность фальсификации уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков. Одной из проблем здесь является использование показаний так называемых "засекреченных" свидетелей, чем могут злоупотреблять правоохранительные органы. Поэтому случай с журналистом Иваном Голуновым, уголовное преследование которого прекратили даже до окончания срока следствия по делу – скорее, позитивное исключение из общего правила."

В качестве примера адвокат привел другое дело из своей практики:

"Мужчина был обвинен в том, что якобы в ходе личного досмотра у него из прямой кишки было изъято 20 фрагментов полиэтилена с героином, приготовленным для сбыта. Сам он категорически отрицал не только факт изъятия у него наркотического средства, но и факт проведения ему личного досмотра. Циничную фальсификацию задержанный объяснял своим отказом дать нужные оперативным сотрудникам свидетельские показания по другому уголовному делу. Невиновный детально рассказал, как фабриковались "улики" против него. Находясь в следственном изоляторе, в знак протеста он объявлял голодовку и даже зашивал себе рот.

В ходе следствия свидетели-сотрудники и "штатные" понятые давали очень противоречивые показания, особенно на очных ставках с обвиняемым. Стороне защиты было отказано в проведении психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа и даже биологической судебной экспертизы. Проведя около полугода в СИЗО, задержанный был освобожден под подписку о невыезде и надлежащем поведении. При рассмотрении дела в суде все-таки были проведены соответствующие экспертизы, в частности, экспертиза ДНК, которые установили, что обнаруженные на пакетах с наркотическим средством следы не могли быть следами подсудимого, благодаря чему он и был в итоге оправдан."

В то же время адвокат поясняет, что заявлений о подбрасывании наркотических средств стало меньше, чем несколько лет назад.

Добавим, во время подготовки материала корреспондент Amic связался с пятью известными юристами Барнаула, которые сообщили, что ни разу не сталкивались с подобными делами.

Дела бывших сотрудников

В следственном управлении следственного комитета по Алтайскому краю подтверждают, что порой приходится расследовать преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных сотрудниками. В материалах уголовных дел встречается информация не только о подбросе наркотиков, но и о продаже:

Так, В 2009 году Октябрьским районным судом Барнаула был вынесен обвинительный приговор бывшим сотрудникам Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (далее УФСКН — прим.ред) по Алтайскому краю Белову и Валькову.

За свою "работу" Белов получил 10 лет, а Вальков на год меньше. Сотрудники купили героин общей массой не менее 965 грамм и хранили его в своем служебном кабинете, чтобы в дальнейшем продать. Для этого преступники обратились к своему знакомому, ранее судимому за сбыт наркотиков. Деньги договорились делить между собой, но сотрудники были задержаны.

В 2010 году возбудили дело в отношении старшего оперуполномоченного Алейского межрайонного отдела УФСКН по Алтайскому краю. В сентябре 2010 года подозреваемый, совместно с оперативным водителем, находясь в селе Чарышское, сбыл местному жителю наркотическое средство общей массой 120 граммов, что является особо крупным размером.

А В 2015 году сразу девять действующих и бывших сотрудников оперативных подразделений ГУ МВД России по Алтайскому краю оказались на скамье подсудимых за совершение 45-ти должностных и иных преступлений. В декабре 2013 и январе 2014 года обвиняемые, являясь сотрудниками оперативных подразделений полиции в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков применяли насилие и спецсредства и принуждали незаконно задержанных передавать им взятки, чтобы последние остались на свободе.

Было выявлено более двадцати фактов фальсификации указанными сотрудниками полиции материалов о сбыте наркотиков в отношении ряда граждан. То есть люди незаконно были задержаны и находились под стражей, как наркоторговцы. Подсудимые получили от 8-ми до 15-ти лет в исправительных колониях общего и строгого режимах.

По сообщению следственного управлении следственного комитета Алтайского края, в 2019 году уголовные дела, связанные с превышением должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов края в сфере незаконного оборота наркотиков не расследовались.

Добавим, во время "прямой линии" с народом 20 июня президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, "чтобы ради "галок" людей в тюрьму не сажали, чтобы не было, как с тем журналистом. И генералы были за это уволены.

Статистика ГУ МВД РФ по Алтайскому краю: за 2018 год и пять месяцев 2019 года в Алтайском крае крае выявлено более 4 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В этом и прошлом году дел, которые были бы прекращены за недоказанностью вины, не зарегистрировано.