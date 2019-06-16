Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, в западных и предгорных районах местами сильный дождь, гроза, град, утром местами туман. Ветер южный, 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с.
Температура ночью +5...+10. Днем +19...+24, в отдельных районах небольшой, местами умеренный дождь, гроза, возможен град, утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
В Барнауле ночью +7...+9, днем +19...+21. В начале ночи небольшой дождь, возможна гроза, ветер южный, 13-18 м/с. Днем без существенных осадков, ветер южный, 8-13 м/с.
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