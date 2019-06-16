Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов

Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на представителя музыканта Вадима Горжанкина.
По словам Горжанкина, за время поисков животное стало чрезвычайно популярно. Чучей заинтересовались производители корма и аксессуаров для кошек, а также парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения.
Отмечается, что с рекламодателями было достигнуто "принципиальное согласие", но окончательное решение об участии в подобных проектах будет принимать сам продюсер.
"Единственный заказ, от которого мы отказались, был от компании, производящей средства от облысения для мужчин. Они предлагали Чуче участвовать в рекламе со слоганом "Хватит быть лысым!" — рассказал Горжанкин.
Ранее сообщалось, что канадский сфинкс по кличке Чуча сбежал из квартиры Алибасова. После неизвестные принесли в офис продюсера кота и получили 800 тысяч рублей в качестве денежного вознаграждения. Впоследствии выяснилось, что это другой кот. Позднее Чучу нашли в московском центре кунг-фу.
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком. Врачи диагностировали значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней продюсер провел в состоянии медикаментозного сна. По словам его сына, полное обследование показало положительные результаты.
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