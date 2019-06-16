Волочкова всей стране пожелала такого "алкоголизма" как у нее

Анастасия Волочкова в эфире НТВ рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив таким образом на критику в злоупотреблении спиртным, сообщает РИА "Новости".
Волочкова отметила, что может себе позволить бокал шампанского и "все, что хочет", но только после того, как отработает концертный день.
Также он подчеркнула, что ее программа гораздо сложнее, чем выступления многих других артистов "под фанеру".
"У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского – алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма", – заявила Волочкова.
Ранее сообщалось, что Минкультуры хочет вернуть продажу алкоголя во все учреждения культуры. Якобы ограничение на продажу алкоголя ущемляет права граждан.
В подготовленных поправках Минкультуры предлагает отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют "деятельность в области культуры".
Комментарии
а то что у нас после 21:00 не продают - это тоже нарушает права граждан!!!