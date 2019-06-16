Суд признал жену израильского премьера виновной в коррупции

Сару Нетаньяху, супругу израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, приговорили к штрафу, после того как выяснилось, что несмотря на то, что в резиденции премьер-министра был штатный повар, она заказывала блюда в ресторанах за государственный счет, пишет РБК со ссылкой на Jerusalem Post.
Прокуратура утверждала, что с сентября 2010 года по март 2013 года Сара Нетаньяху действовала в координации с другим обвиняемым по делу, заместителем генерального директора канцелярии бывшего премьер-министра Эзрой Сейдофф, ложно указывая, что в резиденции премьер-министра нет шеф-повара. По версии обвинения, Нетаньяху и Сейдофф лгали, чтобы обойти правила, которые гласили: "В случае, когда повар не работает в официальной резиденции премьер-министра, разрешается заказывать готовую еду по мере необходимости". Таким образом они надеялись получить государственное финансирование для заказов блюд из ресторанов. В общей сложности Нетаньяху и Сейдофф за этот период заказали блюд на стороне за счет бюджета на 399 тыс. шекелей (7,1 млн рублей), утверждало обвинение.
В результате женщину приговорили к штрафу в размере 55 тыс. шекелей (около 985 тыс. рублей), хотя изначально обвинение намеревалось взыскать с нее 359 тыс. шекелей (около 6,44 млн рублей).
Между следствием и Сарой Нетаньяху было заключено соглашение о признании вины. Согласно ему она признала себя виновной в менее тяжком преступлении – умышленном использовании ошибки другого человека. Изначально ее обвиняли в мошенничестве. Кроме того, в рамках заключенной сделки государство оставило за собой право потребовать от Нетаньяху в суде по гражданским делам еще 175 тыс. шекелей (3,1 млн рублей).
Это последнее условие вызвало подозрения в том, что условия заключенной сделки оказались слишком мягкими. В Высокий суд было подано ходатайство с требованием отменить сделку, но в воскресенье, 16 июня, суд отклонил его.
Государство в свою очередь подавало ходатайство в защиту сделки. В нем говорилось, что соглашение было заключено в пределах полномочий государства и позволило соблюсти законность, поскольку вынудило Нетаньяху признаться в преступлении.
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