В первом квартале 2019 года количество обанкротившихся в России компаний увеличилось на 2,4% по сравнению с прошлым годом, пишет РБК со ссылкой на данные, свидетельствующие о застое в экономике, а также кризисе неплатежей.
Как выяснил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, за последний год количество банкротств возросло на 1,9%. Если сравнивать с первым кварталом 2014-го, то число таких случаев увеличилось на 9,9%.
Чаще всего такая ситуация возникает в сельском хозяйстве, машиностроении, строительстве, коммерческих услугах.
Ничего не изменилось в металлургии, пищевой промышленности, транспорте, связи, а также торговле. А вот в сфере электроэнергетики дела, наоборот, налаживаются.
Эксперты уверены, что банкротство – это средство возвращения денег для организаций, у которых есть проблемы с ликвидностью. Они стали меньше идти навстречу неплательщикам и реконструировать задолженность.
Отмечается, что число банкротств увеличилось из-за чистки банковского сектора. По оценкам специалистов, каждый отзыв лицензии или санация влияют на появление новых 50-100 корпоративных банкротств.
Комментарии
спиной на фото это томенко?