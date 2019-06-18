Ни для кого не секрет, что в строительной сфере назревает настоящая революция: уже с 1 июля текущего года вступает в силу закон об отмене долевого строительства. Согласно этому нововведению требования к застройщикам будут ужесточены, а покупатели квартир – напротив – получат больше гарантий. Что именно изменится на строительном рынке и как покупать жилье в новых условиях?

СУТЬ ЗАКОНА: ДОЛЬЩИКИ ПОД ЗАЩИТОЙ БАНКА

Менее чем через месяц долевое строительство – выгодный, но рискованный способ приобретения жилья – будет упразднено и сменится проектным финансированием. Квартиры по-прежнему можно будет купить на этапе стройки, однако уже не на тех условиях, что раньше. В чем же разница?

При долевом строительстве дома возводились на деньги, полученные от продажи квартир, что для застройщиков было достаточно удобно. Для покупателя же такая схема с одной стороны позволяла приобретать жилье значительно дешевле, а с другой – заставляла рисковать: можно было попрощаться с вложенными деньгами, не получив при этом ни денег, ни квартиры.

Именно из-за проблемы обманутых дольщиков государство решило пойти на кардинальные изменения и перейти к проектному финансированию, при котором стройку будет оплачивать банк, выдавая застройщику целевой кредит. Деньги покупателя при новой системе будут поступать на специальный эскроу-счет, который блокируется до тех пор, пока застройщик не сдаст объект в эксплуатацию. В процессе строительства пользоваться средствами с эскроу-счета застройщик не сможет, а вот дольщик, если не получит законные квадратные метры, сможет забрать свои средства.

Что ждет покупателей недвижимости в самом ближайшем будущем?

Деньги дольщиков теперь будут защищены благодаря обязательному банковскому сопровождению подписания сделки.

благодаря обязательному банковскому сопровождению подписания сделки. Квартиры будут строиться быстрее. При новой схеме застройщик будет заинтересован как можно быстрее сдать объект, чтобы получить свои деньги.

При новой схеме застройщик будет заинтересован как можно быстрее сдать объект, чтобы получить свои деньги. Квартиры станут дороже. Теперь застройщики будут вынуждены брать кредиты, проценты по которым будут включены в стоимость квадратных метров.

Теперь застройщики будут вынуждены брать кредиты, проценты по которым будут включены в стоимость квадратных метров. Недобросовестных застройщиков станет меньше. Нововведения позволят очистить строительный рынок от тех девелоперов, которые хотят поживиться за счет покупателей.

ЖИЛЬЕ В СОСНОВОМ БОРУ С ГАРАНТИЕЙ

Где покупать жилье в Барнауле с учетом грядущих законодательных изменений? Эксперты советуют приобретать квартиры у тех застройщиков, которые, заботясь о финансовой безопасности покупателей, перешли на работу по системе эскроу-счетов задолго до ее обязательного внедрения. Одной из таких компаний является компания "Барнаулкапстрой", возводящая в престижной нагорной части города современный жилой комплекс "Парковый" (ул. Парковая, 71).

"Парковый" – первый за Уралом жилой комплекс, строящийся с использованием эскроу-счетов: для его строительства компании "Барнаулкапстрой" открыта кредитная линия, что означает для покупателя стопроцентную гарантию безопасности сделки и сдачу объекта в назначенный срок, намеченный уже на четвертый квартал 2020 года. Однако безопасность – далеко не единственная причина, почему покупать квартиру стоит именно здесь.

ЖК "Парковый" – это, прежде всего, удачное расположение: в живописном месте, в окружении соснового бора, неподалеку от санатория "Барнаульский", но при этом в нескольких минутах езды до центра города. Этот район славится не только своей экологической чистотой, но и высокой концентрацией элитного, комфортабельного жилья.

Во-вторых, особое внимание здесь уделено качеству отделочных материалов и дизайну. Комплекс состоит из пяти восьмиэтажных секций, расположенных буквой "П". Все подъезды обращены внутрь двора. Добротные кирпичные стены, несгораемый утеплитель, декоративная штукатурка – все эти строительные решения направлены на достижение максимальной пользы, удобства и безопасности. Не последнее место отведено и эстетике оформления: в отделке фасадов используется сплошное витражное остекление лоджий и частично – наружных стен. Дополнительную выразительность придают фальшкровли.

Яркому архитектурному облику "Паркового" соответствует комфортное внутреннее пространство. В этом доме нет малогабаритных квартир: только классические планировки и современные студии. Закрытая охраняемая территория с многоуровневой системой безопасности обеспечивает чувство спокойствия и защищенности каждому жильцу.

Под дворовым пространством запроектирована подземная автостоянка на 95 машино-мест. Двор с беседками и зоной барбекю отделен от парковки: здесь организована площадка для отдыха детей и взрослых. Для активных видов спорта предусмотрен мини-стадион, а для индивидуальных занятий – уличные тренажеры. В необходимых пешеходных местах предусмотрены пандусы для проезда санок и колясок, а экономию на коммунальных платежах обеспечивает жильцам собственная крышная газовая котельная.

"Парковый" – это новый взгляд на жизнь в городе: настоящий оазис комфорта, спрятанный в центре Барнаула. Узнать о наличии квартир и более подробную информацию о жилом комплексе вы можете в отделе продаж "Барнаулкапстрой".

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон (3852) 252-337

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