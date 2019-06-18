Вторник, 18 Июнь, 08:55

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,32
€ 72,11
Обь
433см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019ЕГЭ-2019Дневник АТР-2019
Новости

Отмена "долевок": какое жилье безопасно покупать в период строительной революции

, ИА "Амител"
Как избежать риска, приобретая квартиру на этапе строительства

Ни для кого не секрет, что в строительной сфере назревает настоящая революция: уже с 1 июля текущего года вступает в силу закон об отмене долевого строительства. Согласно этому нововведению требования к застройщикам будут ужесточены, а покупатели квартир – напротив – получат больше гарантий. Что именно изменится на строительном рынке и как покупать жилье в новых условиях?

СУТЬ ЗАКОНА: ДОЛЬЩИКИ ПОД ЗАЩИТОЙ БАНКА

Менее чем через месяц долевое строительство – выгодный, но рискованный способ приобретения жилья – будет упразднено и сменится проектным финансированием. Квартиры по-прежнему можно будет купить на этапе стройки, однако уже не на тех условиях, что раньше. В чем же разница?

При долевом строительстве дома возводились на деньги, полученные от продажи квартир, что для застройщиков было достаточно удобно. Для покупателя же такая схема с одной стороны позволяла приобретать жилье значительно дешевле, а с другой – заставляла рисковать: можно было попрощаться с вложенными деньгами, не получив при этом ни денег, ни квартиры.

Именно из-за проблемы обманутых дольщиков государство решило пойти на кардинальные изменения и перейти к проектному финансированию, при котором стройку будет оплачивать банк, выдавая застройщику целевой кредит. Деньги покупателя при новой системе будут поступать на специальный эскроу-счет, который блокируется до тех пор, пока застройщик не сдаст объект в эксплуатацию. В процессе строительства пользоваться средствами с эскроу-счета застройщик не сможет, а вот дольщик, если не получит законные квадратные метры, сможет забрать свои средства. 

Что ждет покупателей недвижимости в самом ближайшем будущем?

  • Деньги дольщиков теперь будут защищены благодаря обязательному банковскому сопровождению подписания сделки.
  • Квартиры будут строиться быстрее. При новой схеме застройщик будет заинтересован как можно быстрее сдать объект, чтобы получить свои деньги.
  • Квартиры станут дороже. Теперь застройщики будут вынуждены брать кредиты, проценты по которым будут включены в стоимость квадратных метров.
  • Недобросовестных застройщиков станет меньше. Нововведения позволят очистить строительный рынок от тех девелоперов, которые хотят поживиться за счет покупателей.

ЖИЛЬЕ В СОСНОВОМ БОРУ С ГАРАНТИЕЙ

Где покупать жилье в Барнауле с учетом грядущих законодательных изменений? Эксперты советуют приобретать квартиры у тех застройщиков, которые, заботясь о финансовой безопасности покупателей, перешли на работу по системе эскроу-счетов задолго до ее обязательного внедрения. Одной из таких компаний является компания "Барнаулкапстрой", возводящая в престижной нагорной части города современный жилой комплекс "Парковый" (ул. Парковая, 71).

"Парковый" – первый за Уралом жилой комплекс, строящийся с использованием эскроу-счетов: для его строительства компании "Барнаулкапстрой" открыта кредитная линия, что означает для покупателя стопроцентную гарантию безопасности сделки и сдачу объекта в назначенный срок, намеченный уже на четвертый квартал 2020 года. Однако безопасность – далеко не единственная причина, почему покупать квартиру стоит именно здесь.

ЖК "Парковый" – это, прежде всего, удачное расположение: в живописном месте, в окружении соснового бора, неподалеку от санатория "Барнаульский", но при этом в нескольких минутах езды до центра города. Этот район славится не только своей экологической чистотой, но и высокой концентрацией элитного, комфортабельного жилья.

Во-вторых, особое внимание здесь уделено качеству отделочных материалов и дизайну. Комплекс состоит из пяти восьмиэтажных секций, расположенных буквой "П". Все подъезды обращены внутрь двора. Добротные кирпичные стены, несгораемый утеплитель, декоративная штукатурка – все эти строительные решения направлены на достижение максимальной пользы, удобства и безопасности. Не последнее место отведено и эстетике оформления: в отделке фасадов используется сплошное витражное остекление лоджий и частично – наружных стен. Дополнительную выразительность придают фальшкровли.

Яркому архитектурному облику "Паркового" соответствует комфортное внутреннее пространство. В этом доме нет малогабаритных квартир: только классические планировки и современные студии. Закрытая охраняемая территория с многоуровневой системой безопасности обеспечивает чувство спокойствия и защищенности каждому жильцу.

Под дворовым пространством запроектирована подземная автостоянка на 95 машино-мест. Двор с беседками и зоной барбекю отделен от парковки: здесь организована площадка для отдыха детей и взрослых. Для активных видов спорта предусмотрен мини-стадион, а для индивидуальных занятий – уличные тренажеры. В необходимых пешеходных местах предусмотрены пандусы для проезда санок и колясок, а экономию на коммунальных платежах обеспечивает жильцам собственная крышная газовая котельная.

"Парковый" – это новый взгляд на жизнь в городе: настоящий оазис комфорта, спрятанный в центре Барнаула. Узнать о наличии квартир и более подробную информацию о жилом комплексе вы можете в отделе продаж "Барнаулкапстрой".

ООО ОП "Барнаулкапстрой"
Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114
Телефон (3852) 252-337
WhatsApp: 8-963-504-71-60
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
08:51
Бийского депутата-оппозиционера лишили мандата 0
08:36
Сходы по вопросам газификации проводят в Горно-Алтайске 0
08:21
Пять машин забросали яйцами из окна многоэтажки в Барнауле 0
08:06
Где живут клещи и как они нападают на людей 20
07:50
Как комментаторы "Матч ТВ" гостили в Барнауле и сыграли в футбол с чиновниками 0
07:34
Летняя "выручалочка": какой гаджет спасет в жару 0
07:23
Квартиру с санузлом в спальне продают в Барнауле за 8 млн рублей 3
07:15
Отмена "долевок": какое жилье безопасно покупать в период строительной революции 0
07:01
Яркие экранизации 2019: читаем и смотрим 0
06:48
"Умные" счетчики приведут к росту тарифов на электроэнергию – эксперт 1
06:32
От кареты до внедорожника: фотографии необычных детских колясок 0
06:17
Дожди, грозы и сильный ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 18 июня 0
06:01
Более 270 компаний примут участие в "Дне поля" в Алтайском крае 1
05:55
12 замов Орешкина: министр объяснил, зачем ему дюжина заместителей 1
04:58
Бутина начала преподавать в тюрьме основы демократической системы США 1
03:55
Песков ответил на очередной вопрос о рейтинге Путина: есть "А" и "Б" 2
02:55
Медики рассказали, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы 0
01:01
Су-27 перехватили американские бомбардировщики у российских границ 1
00:26
Российские ученые "вышли на новый уровень" на пути к невидимости 2
23:57
Пожар на площади 100 га произошел во время учений НАТО на полигоне в Польше 0
23:47
Алтайский грузчик спрятал в туалете телефон и снимал людей на видео 0
23:11
Флаг СССР подняли в Швеции над зданием муниципалитета 0
22:56
Представитель Пугачевой опровергла слухи о покупке места на кладбище под склеп 0
22:44
"Мосфильм" объяснил контракт на аренду земли в несуществующей валюте 1
22:36
Ограничение продажи алкоголя до 21 года назвали неконституционным 3
21:47
ЦБ приостановил публикацию данных по просроченной ипотеке 0
21:39
"Просто царь!": Губерниев отреагировал на победу Шубенкова в падении 0
21:12
Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП 4
20:52
Путин поручил ввести универсальные электронные визы для иностранцев 2
20:31
Алтайскому краю назначат куратора-министра для социально-экономического развития 6
20:19
Алибасова выписали из больницы и увезли в "скрытое от СМИ" место 2
19:59
Предложены способы борьбы с сексуальными домогательствами в МВД 1
19:49
Строительство храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года 1
19:08
Коротко о главном: отключение горячей воды, дело Седова и День города
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 17 июня
18:52
Песков прокомментировал информацию о кибератаках США на Россию 1
18:33
Сумма ущерба от экологических преступлений в РФ в 2018 году составила 12 млрд 1
17:51
Большинство россиян одобряют желание подростков начать работать до 18 лет 2
17:32
"Сделаем бедных еще и бездомными?": депутат об отмене пособий из-за огорода 10
17:21
Страховщик на Алтае попал под дело за навязывание допуслуги при оформлении ОСАГО 2
17:03
Получившему 0 баллов за ЕГЭ астраханскому школьнику предложили два варианта 2
16:58
Хорохордин поручил ускорить работы по проекту сохранения Телецкого озера 1
16:33
Российские компании стали чаще банкротиться по сравнению с прошлым годом 1
16:27
Чтобы было интересно: власти Барнаула начали думать о праздновании Дня города 0
16:13
Большая пробка образовалась на перекрестке Павловский тракт – Попова в Барнауле 2
16:02
Ударившую ученика педагога приговорили к 200 часам работ 1
15:57
Охранникам бара в Барнауле дали реальные сроки за избиение посетителя 0
15:34
Минтруд рассказал, кто определяет категории граждан для получения соцвыплат 7
15:18
Томенко поручил Дугину привести в порядок балконы домов из-за жалоб барнаульцев 4
15:12
Знак с надписью "город бесов" на въезде в Екатеринбург демонтировали 6
15:03
"Как приручить дракона": победители конкурса National Geographic Travel Photo 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.