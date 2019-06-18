Ни для кого не секрет, что в строительной сфере назревает настоящая революция: уже с 1 июля текущего года вступает в силу закон об отмене долевого строительства. Согласно этому нововведению требования к застройщикам будут ужесточены, а покупатели квартир – напротив – получат больше гарантий. Что именно изменится на строительном рынке и как покупать жилье в новых условиях?
СУТЬ ЗАКОНА: ДОЛЬЩИКИ ПОД ЗАЩИТОЙ БАНКА
Менее чем через месяц долевое строительство – выгодный, но рискованный способ приобретения жилья – будет упразднено и сменится проектным финансированием. Квартиры по-прежнему можно будет купить на этапе стройки, однако уже не на тех условиях, что раньше. В чем же разница?
При долевом строительстве дома возводились на деньги, полученные от продажи квартир, что для застройщиков было достаточно удобно. Для покупателя же такая схема с одной стороны позволяла приобретать жилье значительно дешевле, а с другой – заставляла рисковать: можно было попрощаться с вложенными деньгами, не получив при этом ни денег, ни квартиры.
Именно из-за проблемы обманутых дольщиков государство решило пойти на кардинальные изменения и перейти к проектному финансированию, при котором стройку будет оплачивать банк, выдавая застройщику целевой кредит. Деньги покупателя при новой системе будут поступать на специальный эскроу-счет, который блокируется до тех пор, пока застройщик не сдаст объект в эксплуатацию. В процессе строительства пользоваться средствами с эскроу-счета застройщик не сможет, а вот дольщик, если не получит законные квадратные метры, сможет забрать свои средства.
Что ждет покупателей недвижимости в самом ближайшем будущем?
- Деньги дольщиков теперь будут защищены благодаря обязательному банковскому сопровождению подписания сделки.
- Квартиры будут строиться быстрее. При новой схеме застройщик будет заинтересован как можно быстрее сдать объект, чтобы получить свои деньги.
- Квартиры станут дороже. Теперь застройщики будут вынуждены брать кредиты, проценты по которым будут включены в стоимость квадратных метров.
- Недобросовестных застройщиков станет меньше. Нововведения позволят очистить строительный рынок от тех девелоперов, которые хотят поживиться за счет покупателей.
ЖИЛЬЕ В СОСНОВОМ БОРУ С ГАРАНТИЕЙ
Где покупать жилье в Барнауле с учетом грядущих законодательных изменений? Эксперты советуют приобретать квартиры у тех застройщиков, которые, заботясь о финансовой безопасности покупателей, перешли на работу по системе эскроу-счетов задолго до ее обязательного внедрения. Одной из таких компаний является компания "Барнаулкапстрой", возводящая в престижной нагорной части города современный жилой комплекс "Парковый" (ул. Парковая, 71).
"Парковый" – первый за Уралом жилой комплекс, строящийся с использованием эскроу-счетов: для его строительства компании "Барнаулкапстрой" открыта кредитная линия, что означает для покупателя стопроцентную гарантию безопасности сделки и сдачу объекта в назначенный срок, намеченный уже на четвертый квартал 2020 года. Однако безопасность – далеко не единственная причина, почему покупать квартиру стоит именно здесь.
ЖК "Парковый" – это, прежде всего, удачное расположение: в живописном месте, в окружении соснового бора, неподалеку от санатория "Барнаульский", но при этом в нескольких минутах езды до центра города. Этот район славится не только своей экологической чистотой, но и высокой концентрацией элитного, комфортабельного жилья.
Во-вторых, особое внимание здесь уделено качеству отделочных материалов и дизайну. Комплекс состоит из пяти восьмиэтажных секций, расположенных буквой "П". Все подъезды обращены внутрь двора. Добротные кирпичные стены, несгораемый утеплитель, декоративная штукатурка – все эти строительные решения направлены на достижение максимальной пользы, удобства и безопасности. Не последнее место отведено и эстетике оформления: в отделке фасадов используется сплошное витражное остекление лоджий и частично – наружных стен. Дополнительную выразительность придают фальшкровли.
Яркому архитектурному облику "Паркового" соответствует комфортное внутреннее пространство. В этом доме нет малогабаритных квартир: только классические планировки и современные студии. Закрытая охраняемая территория с многоуровневой системой безопасности обеспечивает чувство спокойствия и защищенности каждому жильцу.
Под дворовым пространством запроектирована подземная автостоянка на 95 машино-мест. Двор с беседками и зоной барбекю отделен от парковки: здесь организована площадка для отдыха детей и взрослых. Для активных видов спорта предусмотрен мини-стадион, а для индивидуальных занятий – уличные тренажеры. В необходимых пешеходных местах предусмотрены пандусы для проезда санок и колясок, а экономию на коммунальных платежах обеспечивает жильцам собственная крышная газовая котельная.
"Парковый" – это новый взгляд на жизнь в городе: настоящий оазис комфорта, спрятанный в центре Барнаула. Узнать о наличии квартир и более подробную информацию о жилом комплексе вы можете в отделе продаж "Барнаулкапстрой".
ООО ОП "Барнаулкапстрой"
Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114
Телефон (3852) 252-337
WhatsApp: 8-963-504-71-60
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