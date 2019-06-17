Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 119 квадратных метров продают в центре Барнаула за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье находится в кирпичной высотке на улице Молодежной. Окна выходят на сквер. Высота потолков составляет три метра.
Планировка: большой холл, кухня, раздельный санузел с джакузи, две большие лоджии, гостиная, две спальни.
В квартире выложен дубовый паркет. Установлены все счетчики, кондиционер, бойлер. Имеется место на подземном охраняемом паркинге. Детский сад, школа, больница в шаговой доступности.
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