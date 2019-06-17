Более 75% выпускников вузов в 2018 году нашли работу за полгода

Более 75% выпускников высших учебных заведений прошлого года трудоустроились в течение полугода после окончания вуза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ВНИИ труда.
"Наиболее высокий процент трудоустройства среди выпускников с высшим образованием. Так, 75,3% выпускников вузов, получивших дипломы в прошлом году, трудоустроились в течение полугода", – сообщили во ВНИИ труда.
Уровень занятости среди выпускников со средним профессиональным образованием, окончивших в 2018 году образовательные организации по программе подготовки квалифицированных рабочих, на начало 2019 года был ниже по сравнению с выпускниками вузов – 61,6%.
Отмечается, что работодатели охотнее принимают специалистов с опытом работы. Бывают случаи, когда выпускникам с инженерным дипломом предлагают для начала освоить рабочую профессию. И только после того, как молодой специалист погрузился в производственный процесс, ему поручают работу в соответствии с полученным дипломом.
Также во ВНИИ труда отметили, что на российском молодежном рынке труда достаточно высокий уровень занятости: как правило, часть выпускников трудоустраиваются еще во время учебы, поэтому к моменту окончания образовательного учреждения они уже имеют место работы.
Комментарии
нашли работу а-ля "продаванами в Марию-РА"?
и продавцами чайников в мвидео
типа, похвалились? А фактически, уровень безработицы выпускников 25%. А если так? Смешно?
А сколько нашли работы люди предпенсионного возраста?
Конечно нашли. Торговые сети берут всех. А вот хотелось бы узнать, сколько трудоустроились по СПЕЦИАЛЬНОСТИ