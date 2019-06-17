По данным Счетной палаты, в договоре аренды между киноконцерном "Мосфильм" и московским управлением Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая более 20 лет назад прекратила свое существование, пишет РБК.
Отмечается, что Счетная палата по итогам проверки деятельности федеральных органов по передаче в аренду земельных участков выявила, что в договоре аренды, заключенном в 1996 году между ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" и территориальным управлением Росимущества в Москве, до сих пор указана валюта ЭКЮ, прекратившая существование в 1998 году.
"По договору от 26 апреля 1996 года № М-07-005242 <...> базой для расчета арендной платы служит сумма, определенная в редакции дополнительного соглашения от 16 октября 1996 года, в которой размер арендной платы за площадь 34,4 га установлен в размере 626841,6 экю", – говорится в докладе.
ЭКЮ использовалась в европейской валютной системе в 1979-1998 годах, после чего ее заменило евро. На 31 декабря 1998 года курс ЭКЮ составлял 24,22 руб. Исходя из этого размер арендной платы "Мосфильма" за участок составляет около 15,2 млн руб.
Между тем, согласно утвержденным правительством в 2009 году правилам определения арендной платы за земли, находящиеся в федеральной собственности, арендная плата должна периодически пересматриваться. Плата должна ежегодно индексироваться на размер инфляции либо изменяться в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитываться в соответствии с изменением рыночной стоимости не чаще одного раза в пять лет.
Комментарии
Веселенькое было время: у меня например расписки от сибирской земли на их бланке , печать левая, и роспись за другого человека. Это к вопросу законного отьема ваучеров у населения - храню как раритет, показываю всем законность приватизации!