СК проверит гибель в Крыму члена юношеской сборной России по биатлону

Начата доследственная проверка после смерти в горах Крыма несовершеннолетнего биатлониста из Мурманска, сообщается на сайте регионального СК.
"В настоящее время продолжается проведение следственных действий и проверочных мероприятий, направленных на полное установление всех обстоятельств и причин произошедшего", – говорится в сообщении ведомства.
В субботу, 15 июня, группа мурманских спортсменов тренировалась в горной местности вблизи Алушты. Однако после тренировки на базу отдыха не вернулся юноша 2001 года рождения.
Вначале следователи осмотрели комнату пропавшего спортсмена и маршрут, по которому он передвигался во время тренировки. Были опрошены другие спортсмены, тренер и работники базы отдыха. Позднее к поискам были привлечены спасатели и волонтеры.
Спустя сутки, 16 июня, было обнаружено тело молодого человека на местности, прилегающей к маршруту тренировки.
Президент Федерации биатлона Мурманской области Сергей Педько сообщил РИА "Новости", что погибший – член юношеской сборной России по биатлону Артемий Хасанкаев.
Как передает ТАСС, в пресс-службе правительства региона уточнили, что власти Мурманской области окажут всю необходимую помощь семье погибшего спортсмена. Агентство отмечает, что вероятной причиной смерти Хасанкаева стала остановка сердца. Телесных повреждений не обнаружено, отмечает СК.
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