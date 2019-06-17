Голунову предоставили защиту как свидетелю по делу с наркотиками

Ивану Голунову, в отношении которого ранее были сняты все обвинения в попытке сбыта наркотиков, предоставили защиту как свидетелю по этому делу, пишет РБК со ссылкой на одного из адвокатов журналиста Сергея Бадамшина.
Бадамшин сообщил, что Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу. "Действия со стороны МВД для установления истины по делу достаточно активны. Иван, как и обещал, содействует следствию", – рассказал адвокат.
Уголовное дело было заведено после того, как журналиста 6 июня задержали в центре Москвы. В полиции заявили, что при себе у Голунова было около 4 граммов мефедрона, а в квартире обнаружили свыше 5 граммов кокаина.
Журналисту предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков, суд отправил его под домашний арест.
Однако экспертиза не выявила следов наркотических веществ в смывах с рук журналиста. Также не было обнаружено его отпечатков на изъятых в ходе обысков в его квартире предметах.
Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Он также рассказал, что в последнее время ему поступали угрозы в связи с проводимым им журналистским расследованием.
В итоге 11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев объявил о снятии всех обвинений с Голунова. Также подразделением собственной безопасности МВД была проведена проверка, результаты которой были переданы в Следственный комитет.
Полицейские, принимавшие участие в задержании журналиста, отстранены от работы, еще двое генералов МВД уволены – глава управления по контролю за оборотом наркотиков московского главка МВД генерал-майор Юрий Девяткин и руководитель управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы генерал-майор Андрей Пучков.
Комментарии
Повезло чуваку - если бы не общественность, сидел бы очень долго. А сколько таких фактов нам не известно? И почему судью не наказали? Под домашний арест сразу взяла.
Наркоши,сбытчики и их покровители торжествуют.
У нас вон сразу 9 полицейских уехали на сшитом белыми нитками, деле