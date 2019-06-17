Россиян с огородом предложили лишить госпособий по бедности

Представители региональных властей предложили лишить государственных пособий тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь, пишут "Известия".
Задачу снизить уровень бедности вдвое президент России Владимир Путин поставил в прошлом году во время послания Федеральному собранию. Таким образом, к 2024 году число малоимущих должно сократиться до 9,7 млн человек, или 6,6% населения.
Подобные заявления были сделаны в рамках проекта по уменьшению количества малоимущих в России. По мнению властей, необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись, а также провести корректировку критериев нуждаемости.
Освободившиеся деньги предлагается направить действительно нуждающимся людям. Такой поход называется одним из шагов к снижению уровня бедности.
Например, в Ивановской области чиновники выделяют группу "ленивых" бедных, "которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)".
В Томской области считают необходимым скорректировать правительственное постановление о том, что стоит учитывать при определении дохода семьи. К существующим критериям стоит добавить возможность брать кредиты, доходы и иная польза от садоводства и огородничества, а также жилье, которое можно сдавать в аренду.
С 2014 года критерии нуждаемости для получения соцподдержки устанавливают региональные власти, сообщили изданию в пресс-службе Минтруда. Как правило, используется условие, что среднедушевой доход семьи не должен превышать однократной либо двукратной величины прожиточного минимума в субъекте, сказали в министерстве.
Отмечается, что власти ряда субъектов, участвующих в эксперименте по снижению уровня бедности, столкнулись с нехваткой средств на помощь малоимущим. Поэтому у региональных чиновников появились различные предложения, как разрешить задачу.
Эксперты предложение по лишению госпособий восприняли неоднозначно. Принцип "отнять у недостаточно бедных и отдать нищим" вряд ли значительно отразится на общем уровне благосостояния населения, уверен проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Предложение прокормиться с помощью огорода он и вовсе назвал циничным: овощами с собственной грядки не оплатить налоги или квитанцию за ЖКУ. Решением проблемы бедности могло бы стать создание дополнительных рабочих мест, уверен специалист.
Комментарии
А ввести прогрессивный налог Слабо !!!
Ну скоты же а. Может отнять не у бедных, а у сверхбогатых не??
Их специалист осмтривал? перед инициативой
Все правильно делают, им виднее. Люблю президента!
Все правильно делают - за величие нужно платить.
Соседи родителей продали сад с домом за 100 000 рублей. Надолго ли хватит?
Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И смертный бой вести готов.
Если не нравится, можете в Крым ехать - там лето круглый год, можно ходить в шлепках и кушать персики.
Настоящие народные избранники!
Работают, устают!
Скоро выхлопотают себе 4-дневную рабочую неделю с сохраниением зп
Почему не выгонять чиновников, которые предлагают подобную ересь?
Предложил закон - не одобрили - выгнать его нафиг.
Тогда бы и начали думать, что предлагают, а не делать вид, что работают и каждую бредовую идею выставлять на показ с надеждой "а вдруг прокатит".