Продукты с маркировкой "светофор" поступят в продажу уже осенью

Уже этой осенью в продажу в России поступят продукты питания с маркировкой так называемого "светофора", которая поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах, пишут "Известия".
Роспотребнадзор запустил добровольную маркировку по типу "светофор" 1 июня 2018 года, вначале в проекте участвовали только производители мороженого. Со временем к нему подключились некоторые компании по изготовлению безалкогольных напитков.
Отмечается, что маркировка будет использоваться производителями на добровольной основе, однако у маркетологов есть опасения, что подобная мера вскоре станет обязательной. В ФИЦ питания и биотехнологии также предположили, что в будущем новый ГОСТ маркировки может стать одним из нормативов в сфере торговли.
Окончательная редакция ГОСТа на маркировку продуктов по типу "светофор" готова. Предполагается, что документ будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации – России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Из проекта межгосударственного стандарта следует, что цветовая маркировка должна содержать сведения о массовой доле в продуктах критически значимых пищевых веществ – поваренной соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров.
Графические предупреждения будут размещаться на упаковке или этикетке. Они представляют собой вертикальные полосы, каждая из которых соответствует одному из критически значимых пищевых веществ. В зависимости от содержания соли, сахара или жиров полоса должна быть окрашена в красный, желтый или зеленый цвет.
0,7 г и более поваренной соли на 100 г мясной или рыбной продукции будет свидетельствовать о превышении суточной нормы потребления этого вещества и может быть выделено красной полоской с указанием точного содержания натрия. Зеленый цвет будет обозначать, что в 100 г продукта – 0,12 г соли и менее. Диапазон же между этими значениями – средний уровень содержания соли, то есть желтый цвет.
В пресс-службе Росстандарта изданию подтвердили разработку ГОСТа о предупредительной маркировке. Его утверждение запланировано на октябрь.
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