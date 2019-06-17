Строительство новой поликлиники в Индустриальном районе города Барнаула будет завершено в 2022 году, следует из постановления, опубликованного на официальном сайте правительства региона.
Согласно документу, строительство медицинского учреждения в квартале "2002а" должно начаться в этом году. Проект подготовила компания "Алтайгражданпроект". В апреле текущего года он был утвержден государственной экспертизой.
Новая поликлиника расположится в квартале 2002а по адресу: улица Лазурная, 46. Она будет работать в две смены и рассчитана на 900 посещений в смену. Нормативный срок эксплуатации здания должен составлять не менее 75 лет. Поликлиника предназначена для жителей новых микрорайонов, поскольку нагрузка на существующие медучреждения и специалистов давно превышает все нормативы.
Согласно техническим характеристикам, в поликлиники будет регистратура на семь человек, колл-центр на пять рабочих мест, терапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики, хирургическое отделение, травмпункт с самостоятельным входом с улицы с пандусами, женская консультация с самостоятельным входом с улицы, отделение медицинской профилактики, отделение лучевой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, отделение медицинской статистики.
Ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов заявлял, что поликлиника нужна была городу еще много лет назад.
"Неравномерное развитие города создает некую диспропорцию. Решение перезрело и должно быть реализовано в ближайшее время. Сегодня проект на согласовании. Замечания со стороны надзорных органов устраняются, и я думаю, что в течение декабря они будут устранены. Проект появится во второй половине 2019 года, и после этого мы сможем приступить к строительству поликлиники", – сообщил он журналистам.
По его словам, изначально медицинское учреждение было рассчитано на 400 посетителей в сутки. Однако за это время в Индустриальном районе значительно выросло население, и новый проект предусматривает уже около 1000 человек в сутки.
Как ранее сообщалось, пятиэтажное здание поликлиники запланировали в квартале 2002-а еще несколько лет назад. Объект рассчитан на жителей кварталов 2002, 2003, 2003а. Сейчас жители новостроек вынуждены посещать поликлинику в квартале 2007. Проект уже много раз откладывали из-за отсутствия финансирования. Городские власти просто не могут потянуть его в одиночку. Судя по всему, решать медицинские проблемы Индустриального района будут теперь с помощью краевого бюджета.
Комментарии
)) Да и пешочком ходить откуда-нибудь со Взлётной-Солнечная Поляна или даже Балтийская-Ускова, явно не ближний путь. Если уж некуда совсем строить, есть место на территории автомобильной барахолки.
В кварталах 2008, 2009, 2010, 2011 живет уже около 25 тысяч человек, там не хотят поликлинику построить? Это если раз в месяц обратиться уже будет 1000 посещений в день.
1 должность врача-терапевта на 1700 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше. Минус дети - там 10-12 участков хоть сейчас открывай.
- гость -
)) Да и пешочком ходить откуда-нибудь со Взлётной-Солнечная Поляна или даже Балтийская-Ускова, явно не ближний путь. Если уж некуда совсем строить, есть место на территории автомобильной барахолки.
продали уже землю под барахолкой. Там будут еще дома строить.
17.06.2019 10:59
- гость -
А что так сложно 1,5 км пройти ? вам в каждом подъезде поликлинику построить?