Строительство новой поликлиники в Индустриальном районе города Барнаула будет завершено в 2022 году, следует из постановления, опубликованного на официальном сайте правительства региона.

Согласно документу, строительство медицинского учреждения в квартале "2002а" должно начаться в этом году. Проект подготовила компания "Алтайгражданпроект". В апреле текущего года он был утвержден государственной экспертизой.

Новая поликлиника расположится в квартале 2002а по адресу: улица Лазурная, 46. Она будет работать в две смены и рассчитана на 900 посещений в смену. Нормативный срок эксплуатации здания должен составлять не менее 75 лет. Поликлиника предназначена для жителей новых микрорайонов, поскольку нагрузка на существующие медучреждения и специалистов давно превышает все нормативы.

Согласно техническим характеристикам, в поликлиники будет регистратура на семь человек, колл-центр на пять рабочих мест, терапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики, хирургическое отделение, травмпункт с самостоятельным входом с улицы с пандусами, женская консультация с самостоятельным входом с улицы, отделение медицинской профилактики, отделение лучевой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, отделение медицинской статистики.

Ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов заявлял, что поликлиника нужна была городу еще много лет назад.

"Неравномерное развитие города создает некую диспропорцию. Решение перезрело и должно быть реализовано в ближайшее время. Сегодня проект на согласовании. Замечания со стороны надзорных органов устраняются, и я думаю, что в течение декабря они будут устранены. Проект появится во второй половине 2019 года, и после этого мы сможем приступить к строительству поликлиники", – сообщил он журналистам.

По его словам, изначально медицинское учреждение было рассчитано на 400 посетителей в сутки. Однако за это время в Индустриальном районе значительно выросло население, и новый проект предусматривает уже около 1000 человек в сутки.

Как ранее сообщалось, пятиэтажное здание поликлиники запланировали в квартале 2002-а еще несколько лет назад. Объект рассчитан на жителей кварталов 2002, 2003, 2003а. Сейчас жители новостроек вынуждены посещать поликлинику в квартале 2007. Проект уже много раз откладывали из-за отсутствия финансирования. Городские власти просто не могут потянуть его в одиночку. Судя по всему, решать медицинские проблемы Индустриального района будут теперь с помощью краевого бюджета.