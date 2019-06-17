Пик численности и активности клещей отмечен в Алтайском крае – с начала сезона в поликлиники региона с жалобами на присасывание членистоногих обратились 7870 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрированы 2353 человека, пострадавших от присасывания клещей, в том числе 453 ребенка. Всем детям ввели иммуноглобулин, за ними установили медицинское наблюдение.
Также в ведомстве уточняют, что диагноз "клещевой энцефалит "подтвержден у четырех жителей края, в том числе у двух детей в возрасте до 14 лет.
"Все заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита и не вводили иммуноглобулин. На сегодняшний день в стационарах края с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом находятся 14 человек", – добавляют в Роспотребнадзоре.
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