Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков взял золото на этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате.
Барнаульский спринтер занял первое место в забеге на 110 метров с барьерами. Шубенков показал результат 13,12 секунды. Это лучшее время барнаульца в нынешнем сезоне.
Серебро – у ямайца Омара МакЛеода. Следует отметить, что он лидировал большую часть дистанции, но не сумел удержать равновесие на финишном отрезке и зацепил Шубенкова.
В результате россиянин упал, но смог пересечь финишную линию первым.
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