Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах

В Сети появилось видео полетов истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах в горно-лесистой местности Кавказа, пишут "Известия".
Съемка проводилась из кабины пилота. На кадрах можно увидеть взлет, процесс полета, а также посадку самолета.
Летчики отработали элементы сложного пилотажа, управление самолетами на высоте до 100 м и приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях.
Помимо этого они выполнили учебные атаки по условным противникам и отработали методы сопровождения и принуждения воздушного судна условного нарушителя к посадке.
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