Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему наложили 22 шва / Фото: vk.com/incident_nsk

В Новосибирске конфликт между водителем маршрутного автобуса и пассажирами закончился поножовщиной, сообщается в паблике "Инцидент Новосибирск".

Как рассказал пострадавший, конфликт начался с того, что водитель решил не везти пассажиров до конечной остановки, а просто высадить всех посередине маршрута, так как на остановке больше не было людей. Деньги за проезд он вернуть отказался.

Ему возразила женщина, заявившая, что ей ехать почти до конечной. Водитель не стал никого слушать и начал всех выгонять. Пострадавший в итоге мужчина, после того как его вытолкали из салона, толкнул водителя в ответ, после чего тот достал нож и ударил соперника по лицу.

"Он тут же попытался ударить ножом моего друга, который сидел рядом, но я окликнул его и он не попал. Девушка закричала, что у него нож, и мы выбежали из маршрутки. Он выбежал за нами с ножом и попытался ударить моего друга еще раз, но друг отбежал в сторону. Когда водитель повернул голову в мою сторону, то увидел, что я истекаю кровью и лужу крови у моих ног. Он побежал обратно за руль и сразу же быстро уехал с места происшествия", – рассказал мужчина.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему наложили 22 шва. "Когда я приехал в больницу, врачи сказали, что мне очень повезло, артерии не задеты. Мне наложили 22 шва от губы до уха. Из них 10 внутренних и 12 наружных", – рассказал он.

"Теперь мне две недели есть через трубочку, а этот опасный человек с ножом в салоне продолжает возить людей. Он мог меня убить за 30 рублей", – рассказал мужчина.

Отмечается, что информацию проверяют в региональном МВД. Выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.